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США расширили санкционный список против Венесуэлы нефтяными компаниями

Новости » Политика    06.04.2019 - 03:19
США расширили санкционный список против Венесуэлы нефтяными компаниями
Фото: нефтегазовая госкомпания PDVSA (из открытых источников)

Под новые санкции попали также 34 танкера, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против компаний Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции), которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

В министерстве заявили, что санкции направлены против "спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелигитимному режиму бывшего президента Николаса Мадуро".

Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс, ввести новые санкции поручил президент Дональд Трамп.

"По указанию президента Трампа США введут санкции против 34 судов, принадлежащих или используемых PDVSA, а также двух компаний, которые доставляют венесуэльскую нефть на Кубу", - заявил Пенс.

Он также пообещал, что в ближайшие недели США предпримут "более серьезные действия" против Кубы, поскольку Мадуро продолжает оказывать Кубе помощь, несмотря на гуманитарный кризис в Венесуэле

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

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