Вже не тільки Венесуела: Трамп назвав "наркобароном" президента Колумбії

Президент США Дональд Трамп слідом за Венесуелою знайшов ще одного "лідера наркоторгівлі" в Латинській Америці. За версією Трампа, це президент Колумбії Густаво П'єтро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

"Президент Колумбії Густаво П'єтро є нелегальним торговцем наркотиками, який масштабно заохочує масове виробництво наркотиків, як на великих, так і на малих полях, по всій Колумбії. Це стало найбільшим бізнесом у Колумбії, безумовно, і П'єтро нічого не робить, щоб зупинити це, попри масштабні платежі та субсидії з боку США, які є довгостроковим обдиранням Америки", - написав Трамп.

Він заявив, що "виробництво наркотиків" у Колумбії має за мету "продаж величезної кількості продукції до Сполучених Штатів" та заявив, що США більше не будуть надавати фінансову підтримку країні.

"П'єтро, ​​низькорейтинговому та дуже непопулярному лідеру... краще негайно закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це буде зроблено негарно", - додав Трамп.