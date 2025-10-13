ua en ru
Вперше за шість років. Венесуела відновила поставки нафтопродуктів з РФ замість США

Венесуела, Понеділок 13 жовтня 2025 18:42
Вперше за шість років. Венесуела відновила поставки нафтопродуктів з РФ замість США Фото: через санкції Трампа Венесуела відновила поставки лігроїну з РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Венесуела змінила постачальника нафтопродукту - лігроїну. Раніше вона купувала його в США, але тепер відновила поставки з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що саме торговельна політика США підштовхує країни до тіснішої співпраці.

Згідно з даними Kpler, з березня по жовтень 2025 року поставки американського лігроїну впали до нуля, в той час як російського - зросли до понад 7 мільйонів барелів.

У серпні поставки становили 49 000 барелів на день, а у вересні - 69 000 барелів. Зазначається, що це перша хвиля поставок лігроїну з РФ до Каракаса за майже шість років.

Відмова від лігроїну зі США

Лігроїн - нафтопродукт, який використовують для розбавлення надважкої нафти для її транспортування трубопроводами для експорту.

Венесуела почала шукати нового постачальника після того, як американський лідер Дональд Трамп на початку 2025 року відкликав ліцензію енергетичним компаніям країни, включно з Chevron Corp.

Це призвело до завершення 18-місячного періоду, протягом якого Венесуела купувала лігроїн у США. Для американських НПЗ ця країна була зручним ринком для надлишків.

Для РФ угода з Венесуелою вигідна тим, що Москва отримала змогу збувати надлишки нафтопродукту після втрати доступу до ринків Євросоюзу через санкції.

Нагадаємо, країни G7 хочуть максимально збільшити тиск на експорт російської нафти. План охоплює підвищення видобутку в Саудівській Аравії та ОАЕ і зниження закупівель російської нафти в Індії та Туреччині.

Зазначимо, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон очікує збільшення імпорту американської нафти Індією і скорочення її закупівель у РФ.

Крім того, Україна в серпні-жовтні різко збільшила дальні удари по російських НПЗ, позбавивши країну-агресорку близько 1 млн барелів нафтопереробки на добу.

