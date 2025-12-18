Венесуела відправила військові кораблі супроводжувати нафтові судна після заяв США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Уряд Венесуели різко розкритикував заяви Дональда Трампа, назвавши їх безвідповідальними та такими, що становлять серйозну загрозу ескалації конфлікту. Каракас також звинуватив США у порушенні норм міжнародного права та наголосив, що країна й надалі захищатиме свої права на вільну торгівлю, навігацію, суверенітет і національну незалежність.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA зі свого боку заявила, що судна, пов’язані з її операціями, продовжують рух «у повній безпеці», маючи необхідну технічну підтримку та операційні гарантії для здійснення законного права на свободу судноплавства.

Один із представників американської адміністрації підтвердив, що Вашингтон поінформований про дії Каракаса та аналізує можливі варіанти подальших кроків у відповідь.

На борту перебувають партії карбаміду, нафтового коксу та інших продуктів нафтової галузі, які прямують переважно до країн Азії.

За даними журналістів, у ніч на 17 грудня кілька вантажних суден залишили узбережжя Венесуели під охороною військових кораблів.

Видання повідомляє, що таке рішення було ухвалено після заяв президента США про можливе блокування венесуельських поставок.

Конфлікт між США і Венесуелою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

До того ж минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".

Відомо, що Пентагон завдав понад 20 ударів по суднах, які, імовірно, займаються наркоторгівлею. Це сталося у водах поблизу Венесуели і Колумбіту, внаслідок чого загинули десятки людей.

Також варто додати, що Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.