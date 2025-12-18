ua en ru
Венесуэла отправила военные корабли сопровождать нефтяные суда после заявлений США

Венесуэла, Четверг 18 декабря 2025 01:57
Венесуэла отправила военные корабли сопровождать нефтяные суда после заявлений США Иллюстративное фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Власти Венесуэлы распорядились привлечь военно-морские силы для сопровождения судов с нефтепродуктами, выходящих из национальных портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Издание сообщает, что такое решение было принято после заявлений президента США о возможном блокировании венесуэльских поставок.

По данным журналистов, в ночь на 17 декабря несколько грузовых судов покинули побережье Венесуэлы под охраной военных кораблей.

На борту находятся партии карбамида, нефтяного кокса и других продуктов нефтяной отрасли, которые направляются преимущественно в страны Азии.

Один из представителей американской администрации подтвердил, что Вашингтон проинформирован о действиях Каракаса и анализирует возможные варианты дальнейших ответных шагов.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA со своей стороны заявила, что суда, связанные с ее операциями, продолжают движение "в полной безопасности", имея необходимую техническую поддержку и операционные гарантии для осуществления законного права на свободу судоходства.

Правительство Венесуэлы резко раскритиковало заявления Дональда Трампа, назвав их безответственными и представляющими серьезную угрозу эскалации конфликта. Каракас также обвинил США в нарушении норм международного права и подчеркнул, что страна и в дальнейшем будет защищать свои права на свободную торговлю, навигацию, суверенитет и национальную независимость.

Конфликт между США и Венесуэлой

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

К тому же на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".

Известно, что Пентагон нанес более 20 ударов по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. Это произошло в водах вблизи Венесуэлы и Колумбита, в результате чего погибли десятки людей.

Также стоит добавить, что Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.

