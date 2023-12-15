Венесуела та Гаяна домовилися про врегулювання конфлікту

Президенти Венесуели та Гаяни домовилися мирно вирішити суперечку про територію Ессекібо та продовжувати переговори. Обидві сторони заявили, що не будуть використовувати силу.

Два президенти зустрілися у столиці карибської держави Сент-Вінсент та Гренадини Кінгстауне. Після переговорів Ніколас Мадуро та Мухаммед Ірфаан Алі потиснули один одному руки. Це супроводжувалося оплесками учасників переговорів.

Посередниками зустрічі були Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну (СЕЛАК) та Карибська спільнота (КАРІКОМ). Ніколас Мадуро запропонував провести переговори на високому рівні під час телефонних переговорів з регіональними главами держав, у тому числі з президентом Бразилії Лулою та Сілвою.

Конфлікт між Венесуелою та Гаяною

Венесуела та Гаяна не можуть домовитися про те, кому належить територія Ессекібо. Венесуела вважає, що ця територія відійшла їй після здобуття незалежності від Іспанії, а Гаяна стверджує, що вона була частиною Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гаяною.

Венесуела 3 грудня провела референдум про анексію частини сусідньої Гаяни. За словами влади, за явки 50% виборців, результати становили 95%. На референдумі не було видно черг, ані масового напливу людей.

6 грудня стало відомо, що Мадуро оголосив про анексію території Гаяни. Лідер Венесуели представив нову карту країни на телебаченні, з включеним до неї регіоном Ессекібо.

Пізніше Мадуро видав указ про анексію частини території Гаяни - Ессекібо.

9 грудня стало відомо про домовленість про зустріч президентів Венесуели та Гаяни.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чим він може зашкодити Україні - в матеріалі РБК-Україна.