Венесуела завтра проведе референдум про анексію частини Гаяни. ООН просить утриматись

Венесуела готується завтра, 3 грудня, провести референдум про анексію частини сусідньої Гаяни. ООН просить утриматись від будь-яких дій, що можуть загострити конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Останніми днями все більше розгораються суперечки між Венесуелою та Гайаною. Країни сперечаються за регіон Ессекібо, який є багатим на значні родовища нафти.

За часів колоніальної ери Іспанії Мадрид оголосив про право власності на цей регіон у межах кордонів Венесуели, але цей крок не був визнаний іншими колоніальними державами, зокрема Великою Британією та Нідерландами.

У 1899 році, коли Гайана перебувала під владою Великої Британії, трибунал, підтриманий США та Росією, постановив, що контроль над регіоном має належати Великій Британії.

Протягом останніх кількох десятиліть Венесуела продовжує претендувати на цей регіон, і суперечка загострилася після того, як американський нафтовий гігант ExxonMobil виявив нафту в Ессекібо у 2015 році.

Референдум у Венесуелі

Завтрашнє голосування у Венесуелі має на меті поставити під сумнів рішення трибуналу від 1899 року, яке, за заявами Каракаса, було "накладено шахрайським шляхом".

За даними видання, під час референдуму венесуельцям буде запропоновано відповісти, чи відкидати це рішення, чи ні.

Також на референдумі стоїть питання, чи повинна Венесуела також відкинути юрисдикцію Міжнародного суду ООН у цій суперечці, і чи надавати венесуельське громадянство жителям анексованого штату Ессекібо.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і його союзники закликають виборців відповісти "так" на всі питання на недільному голосуванні.

Гайана ж своєю чергою попередила, що референдум відкриє Каракасу шлях до "односторонньої та незаконної" анексії регіону.

Адвокат, який представляє країну, попередив суддів, що "військові приготування вже ведуться" з боку Венесуели для примусового виконання результатів референдуму, що Каракас заперечує.

Позиція ООН

Гайана звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням зупинити запланований референдум, але в рішенні суду не було конкретного посилання на голосування.

Натомість суд зобов'язав Венесуелу "утриматися від будь-яких дій, які могли б змінити ситуацію, що склалася на спірній території".

Судді також зобов'язали обидві сторони "утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити або продовжити спір, що розглядається судом, або ускладнити його вирішення".

Міжнародний суд ООН розглядає спори між державами, і хоча його рішення є юридично обов'язковими, він не має повноважень для їх примусового виконання.

Ситуація в сусідній Бразилії

Днями ми повідомляли, що Бразилія у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами, Гаяною та Венесуелою "посилила оборонні дії" вздовж свого північного кордону.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський попередив про інші конфлікти, які можуть спалахнути у світі. Він зазначив, що на війні в Ізраїлі суперечки можуть не скінчитись.

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