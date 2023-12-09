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Президент Венесуели підписав укази про анексію частини території Гаяни

Каракас, Субота 09 грудня 2023 10:59
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Президент Венесуели підписав укази про анексію частини території Гаяни Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав низку указів про анексію частини території Гаяни. Йдеться про регіон Ессекібо, який багатий нафтою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ultimas Noticias.

Мадуро підписав шість указів, які передбачають нібито приєднання Ессекібо до Венесуели. За планами венесуельської влади, регіон стане 24-м штатом його країни.

Перший підписаний указ передбачає створення Національної комісії з захисту Ессекібо під головуванням віце-президента Венесуели Делсі Родрігес. Другий - створення Зони комплексної оборони Гайана-Ессекібо.

Також Мадуро підписав декрет про створення у регіоні підрозділів державної нафтогазової компанії PDVSA та металургійного конгломерату CVG.

Крім того, Мадуро затвердив "нову" карту Венесуели, до якої "приєднали" Ессекібо. Капітана Алексіса Родрігеса Кабельйо призначили керівником регіону.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо - регіон сусідньої Гаяни, де виявили нафту та газ. Він становить дві третини території країни.

Для цього венесуельський президент вирішив провести референдум у країні. Після цього між Венесуелою та Гаяною почали допускати війну.

Як розповів у коментарі РБК-Україна спеціальний представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін, можлива війна між Венесуелою та Гаяною буде відволікати увагу від російської агресії.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чи може він зашкодити Україні - у нашому матеріалі.

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