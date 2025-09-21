Венесуела не причетна до наркотрафіку: Мадуро запропонував Трампу "чесний діалог"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією Дональда Трампа, відкинувши звинувачення США у причетності його країни до масштабного наркотрафіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стало відомо, що після першого американського удару по судну з Венесуели, яке, за твердженням Трампа, перевозило наркоторговців, президент Венесуели Ніколас Мадуро написав листа Дональду Трампу.

У посланні Мадуро запропонував вести прямий та чесний діалог через спецпосланця США Річарда Гренелла. Мадуро підкреслив, що ці та інші питання США та Венесуела завжди можуть обговорюватися відкрито і безпосередньо, аби уникнути "шуму у медіа та фейкових новин".

Заперечення зв’язків із наркотрафіком

Мадуро категорично спростував твердження США про роль Венесуели у міжнародному наркоторгівлі. Він зазначив, що лише 5% наркотиків з Колумбії проходять через Венесуелу, з яких 70% були знешкоджені венесуельськими силами. Президент також заявив, що жодна особа, убита під час американського удару по судну, не мала стосунку до банди Tren de Aragua, як стверджували у Вашингтоні.

Дипломатія США та Венесуели

Лист Мадуро датується 6 вересня, чотири дні після першого удару США. У відповідь Дональд Трамп погрожував Венесуелі "незліченними наслідками", якщо країна не прийме назад усіх ув’язнених. При цьому США нарощують військову присутність у південній частині Карибського моря: сюди відправлено сім військових кораблів, атомний підводний човен та винищувачі F-35.

Мадуро відзначив ефективну роботу каналу переговорів через Гренелла, який допоміг організувати депортаційні рейси венесуельських громадян з США. Також через цей канал було звільнено сім громадян США, включно з ветераном ВПС Джо Сент-Клером, який перебував у Венесуелі з листопада 2024 року.

Експерти зазначають, що обидві сторони не зацікавлені у відкритій війні, проте нарощування військових сил підвищує ризик випадкових інцидентів. За словами фахівців, США намагаються підштовхнути венесуельську опозицію до зміни режиму, але така стратегія раніше була неефективною.