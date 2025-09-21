Венесуела не причетна до наркотрафіку: Мадуро запропонував Трампу "чесний діалог"
Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори з адміністрацією Дональда Трампа, відкинувши звинувачення США у причетності його країни до масштабного наркотрафіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Стало відомо, що після першого американського удару по судну з Венесуели, яке, за твердженням Трампа, перевозило наркоторговців, президент Венесуели Ніколас Мадуро написав листа Дональду Трампу.
У посланні Мадуро запропонував вести прямий та чесний діалог через спецпосланця США Річарда Гренелла. Мадуро підкреслив, що ці та інші питання США та Венесуела завжди можуть обговорюватися відкрито і безпосередньо, аби уникнути "шуму у медіа та фейкових новин".
Заперечення зв’язків із наркотрафіком
Мадуро категорично спростував твердження США про роль Венесуели у міжнародному наркоторгівлі. Він зазначив, що лише 5% наркотиків з Колумбії проходять через Венесуелу, з яких 70% були знешкоджені венесуельськими силами. Президент також заявив, що жодна особа, убита під час американського удару по судну, не мала стосунку до банди Tren de Aragua, як стверджували у Вашингтоні.
Дипломатія США та Венесуели
Лист Мадуро датується 6 вересня, чотири дні після першого удару США. У відповідь Дональд Трамп погрожував Венесуелі "незліченними наслідками", якщо країна не прийме назад усіх ув’язнених. При цьому США нарощують військову присутність у південній частині Карибського моря: сюди відправлено сім військових кораблів, атомний підводний човен та винищувачі F-35.
Мадуро відзначив ефективну роботу каналу переговорів через Гренелла, який допоміг організувати депортаційні рейси венесуельських громадян з США. Також через цей канал було звільнено сім громадян США, включно з ветераном ВПС Джо Сент-Клером, який перебував у Венесуелі з листопада 2024 року.
Експерти зазначають, що обидві сторони не зацікавлені у відкритій війні, проте нарощування військових сил підвищує ризик випадкових інцидентів. За словами фахівців, США намагаються підштовхнути венесуельську опозицію до зміни режиму, але така стратегія раніше була неефективною.
Загострення між Венесуелою та США
Напруженість у відносинах між Каракасом і Вашингтоном посилилася після того, як Трамп звинуватив Венесуелу у недостатніх зусиллях щодо протидії незаконному обігу наркотиків. Більше того, президент США підписав директиву, яка дозволяє проводити прямі військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.
У відповідь на звинувачення США у можливій причетності Каракаса до наркокартелів, лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про масштабну мобілізацію, розпорядившись перекинути 25 тисяч військових до кордону з Колумбією.
Днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що операції проти картелів це найкраще застосування військової сили США.
Чому раптом виникло напруження на цьому напрямку та як може розвиватися ситуація далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.