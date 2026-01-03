Венесуела під ударами США: де знаходиться країна і в чому суть конфлікту

Де розташована Венесуела

Венесуела знаходиться на північному узбережжі Південної Америки та омивається Карибським морем і Атлантичним океаном. Країна межує з Колумбією на заході, Бразилією на півдні та Гаяною на сході.

Столиця держави - Каракас. Географічне положення робить Венесуелу важливим регіональним гравцем у Карибському басейні та на півночі Південної Америки.

Коротко про розташування:

Континент: Південна Америка

Сусіди: Колумбія, Бразилія, Гаяна

Моря: Карибське море, Атлантичний океан

Столиця: Каракас

Нафтові запаси та санкції

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти - близько 18% глобальних покладів, або приблизно 304 млрд барелів. Водночас значна частина ресурсів - це важка та надважка нафта, яка потребує складної і дорогої переробки.

З 2014 року нафтовий сектор країни перебуває під санкціями США, що суттєво обмежило можливості експорту та стало серйозним ударом по економіці Венесуели.

Відстань між Венесуелою та США

Відстань між Венесуелою та США становить кілька тисяч кілометрів і залежить від конкретних точок відліку.

Приблизні показники:

Каракас - Маямі: близько 2 300–3 400 км по прямій

Каракас - Нью-Йорк: понад 3 400 км

Від центральних регіонів - до 4 500 км

Венесуела розташована на півночі Південної Америки, тоді як США - у Північній, що формує значну географічну дистанцію, попри морське сполучення через Карибський басейн.



Хто такий Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро - багаторічний лідер Венесуели та наступник Уго Чавеса. Він народився у 1962 році в Каракасі, працював водієм міського автобуса та був активним у профспілковому русі.

На початку 1990-х приєднався до боліваріанського руху Уго Чавеса, а згодом став одним із ключових політичних союзників майбутнього президента. За часів Чавеса Мадуро обіймав посади міністра закордонних справ та віцепрезидента.

Після смерті Чавеса у 2013 році Мадуро став президентом Венесуели. Він перемагав на виборах у 2013, 2018 та знову балотувався у 2024 році, однак ці вибори супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікаціях з боку опозиції та міжнародної спільноти.

Міжнародне визнання і союзники

Після виборів 2018 року США та низка інших держав визнали режим Мадуро нелегітимним і диктаторським. Водночас Венесуелу під його керівництвом продовжують підтримувати Росія, Китай та Куба.

Політична ізоляція, санкції та внутрішня криза залишають Венесуелу однією з найбільш нестабільних держав Латинської Америки, попри її колосальні природні ресурси.

Операція США

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, Сполучені Штати Америки завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста пролунали вибухи, після чого президент Ніколас Мадуро оголосив у країні воєнний стан.

За повідомленнями місцевих медіа, під обстріл потрапили будівля парламенту Венесуели, а також житловий будинок міністра оборони Владіміра Падріно Лопеса. Крім того, удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди.

Загалом у столиці, за попередніми даними, атаковано щонайменше десять об’єктів.

Також повідомляється про удари по військово-морській базі Ла-Гуайра у штаті Варгас, де розташована морська академія. Окрім цього, зафіксовані атаки на порт Каракаса та острів Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна частина військової інфраструктури.