Венесуела під ударами США: де знаходиться країна і в чому суть конфлікту

Венесуела є однією з ключових країн Південної Америки завдяки своєму географічному положенню та найбільшим у світі запасам нафти. Однак країна перебуває у затяжній політичній та економічній кризі на тлі санкцій і міжнародної ізоляції режиму Ніколаса Мадуро.
РБК-Україна розповідає, що відомо про Венесуелу.
Венесуела знаходиться на північному узбережжі Південної Америки та омивається Карибським морем і Атлантичним океаном. Країна межує з Колумбією на заході, Бразилією на півдні та Гаяною на сході.
Столиця держави - Каракас. Географічне положення робить Венесуелу важливим регіональним гравцем у Карибському басейні та на півночі Південної Америки.
Коротко про розташування:
Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти - близько 18% глобальних покладів, або приблизно 304 млрд барелів. Водночас значна частина ресурсів - це важка та надважка нафта, яка потребує складної і дорогої переробки.
З 2014 року нафтовий сектор країни перебуває під санкціями США, що суттєво обмежило можливості експорту та стало серйозним ударом по економіці Венесуели.
Відстань між Венесуелою та США становить кілька тисяч кілометрів і залежить від конкретних точок відліку.
Приблизні показники:
Венесуела розташована на півночі Південної Америки, тоді як США - у Північній, що формує значну географічну дистанцію, попри морське сполучення через Карибський басейн.
Ніколас Мадуро - багаторічний лідер Венесуели та наступник Уго Чавеса. Він народився у 1962 році в Каракасі, працював водієм міського автобуса та був активним у профспілковому русі.
На початку 1990-х приєднався до боліваріанського руху Уго Чавеса, а згодом став одним із ключових політичних союзників майбутнього президента. За часів Чавеса Мадуро обіймав посади міністра закордонних справ та віцепрезидента.
Після смерті Чавеса у 2013 році Мадуро став президентом Венесуели. Він перемагав на виборах у 2013, 2018 та знову балотувався у 2024 році, однак ці вибори супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікаціях з боку опозиції та міжнародної спільноти.
Після виборів 2018 року США та низка інших держав визнали режим Мадуро нелегітимним і диктаторським. Водночас Венесуелу під його керівництвом продовжують підтримувати Росія, Китай та Куба.
Політична ізоляція, санкції та внутрішня криза залишають Венесуелу однією з найбільш нестабільних держав Латинської Америки, попри її колосальні природні ресурси.
Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, Сполучені Штати Америки завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста пролунали вибухи, після чого президент Ніколас Мадуро оголосив у країні воєнний стан.
За повідомленнями місцевих медіа, під обстріл потрапили будівля парламенту Венесуели, а також житловий будинок міністра оборони Владіміра Падріно Лопеса. Крім того, удари могли бути завдані по південних районах Каракаса, зокрема по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди.
Загалом у столиці, за попередніми даними, атаковано щонайменше десять об’єктів.
Також повідомляється про удари по військово-морській базі Ла-Гуайра у штаті Варгас, де розташована морська академія. Окрім цього, зафіксовані атаки на порт Каракаса та острів Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна частина військової інфраструктури.
Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.
