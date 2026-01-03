Венесуэла под ударами США: где находится страна и в чем суть конфликта

Где расположена Венесуэла

Венесуэла находится на северном побережье Южной Америки и омывается Карибским морем и Атлантическим океаном. Страна граничит с Колумбией на западе, Бразилией на юге и Гайаной на востоке.

Столица государства - Каракас. Географическое положение делает Венесуэлу важным региональным игроком в Карибском бассейне и на севере Южной Америки.

Кратко о расположении:

Континент: Южная Америка

Соседи: Колумбия, Бразилия, Гайана

Моря: Карибское море, Атлантический океан

Столица: Каракас

Нефтяные запасы и санкции

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти - около 18% глобальных залежей, или примерно 304 млрд баррелей. В то же время значительная часть ресурсов - это тяжелая и сверхтяжелая нефть, которая требует сложной и дорогостоящей переработки.

С 2014 года нефтяной сектор страны находится под санкциями США, что существенно ограничило возможности экспорта и стало серьезным ударом по экономике Венесуэлы.

Расстояние между Венесуэлой и США

Расстояние между Венесуэлой и США составляет несколько тысяч километров и зависит от конкретных точек отсчета.

Приблизительные показатели:

Каракас - Майами: около 2 300-3 400 км по прямой

Каракас - Нью-Йорк: более 3 400 км

От центральных регионов - до 4 500 км

Венесуэла расположена на севере Южной Америки, тогда как США - в Северной, что формирует значительную географическую дистанцию, несмотря на морское сообщение через Карибский бассейн.



Кто такой Николас Мадуро

Николас Мадуро - многолетний лидер Венесуэлы и преемник Уго Чавеса. Он родился в 1962 году в Каракасе, работал водителем городского автобуса и был активным в профсоюзном движении.

В начале 1990-х присоединился к боливарианскому движению Уго Чавеса, а впоследствии стал одним из ключевых политических союзников будущего президента. Во времена Чавеса Мадуро занимал должности министра иностранных дел и вице-президента.

После смерти Чавеса в 2013 году Мадуро стал президентом Венесуэлы. Он побеждал на выборах в 2013, 2018 и снова баллотировался в 2024 году, однако эти выборы сопровождались обвинениями в фальсификациях со стороны оппозиции и международного сообщества.

Международное признание и союзники

После выборов 2018 года США и ряд других государств признали режим Мадуро нелегитимным и диктаторским. В то же время Венесуэлу под его руководством продолжают поддерживать Россия, Китай и Куба.

Политическая изоляция, санкции и внутренний кризис оставляют Венесуэлу одним из самых нестабильных государств Латинской Америки, несмотря на ее колоссальные природные ресурсы.

Операция США

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В разных районах города прогремели взрывы, после чего президент Николас Мадуро объявил в стране военное положение.

По сообщениям местных медиа, под обстрел попали здание парламента Венесуэлы, а также жилой дом министра обороны Владимира Падрино Лопеса. Кроме того, удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Всего в столице, по предварительным данным, атаковано по меньшей мере десять объектов.

Также сообщается об ударах по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Кроме этого, зафиксированы атаки на порт Каракаса и остров Маргарита в Карибском море, где сосредоточена значительная часть военной инфраструктуры.