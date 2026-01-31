Венесуела оголошує масштабну амністію: кого не випустять із в’язниць

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес представила проєкт закону про загальну амністію, який охоплює період з 1999 року і до сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу виконувачки обов’язків президента Венесуели.
За словами Родрігес, майбутній закон має допомогти "залікувати рани", завдані роками політичного протистояння, насильства та екстремізму, а також сприяти відновленню справедливості та суспільного миру у Венесуелі.
Вона доручила Комісії з судової реформи та Програмі за демократичне співіснування і мир у найкоротші строки подати законопроєкт на розгляд Національних зборів і закликала депутатів повністю сприяти цьому процесу.
Водночас амністія не поширюватиметься на осіб, засуджених за вбивства, наркоторгівлю, корупційні злочини та тяжкі порушення прав людини - це прямо передбачено Конституцією Венесуели.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що Венесуела звільняє своїх політичних ув'язнених прискореними темпами, і найближчим часом цей процес ще пришвидшиться.
ЗМІ з посиланням на венесуельську правозахисну організацію Foro Penal писали про те, що за останні тижні там звільнили понад сто політичних в'язнів на тлі тиску з боку США.
Станом на неділю, 19 січня, з місць позбавлення волі вийшли щонайменше 104 особи. Вони начебто були затримані за участь у протестах.
У той же час виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявляла, що країна втомилася від втручання США, зокрема у питання реформування нафтової галузі та звільнення політичних в’язнів. За її словами, зовнішній тиск лише ускладнює внутрішні процеси.
Під час зустрічі з працівниками нафтової промисловості в штаті Ансоатегі Родрігес наголосила, що майбутнє країни мають визначати самі венесуельці. Вона підкреслила, що рішення щодо ключових сфер повинні ухвалюватися виключно національними політиками, без впливу ззовні.