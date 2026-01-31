Венесуела оголошує масштабну амністію: кого не випустять із в’язниць

За словами Родрігес, майбутній закон має допомогти "залікувати рани", завдані роками політичного протистояння, насильства та екстремізму, а також сприяти відновленню справедливості та суспільного миру у Венесуелі.

Вона доручила Комісії з судової реформи та Програмі за демократичне співіснування і мир у найкоротші строки подати законопроєкт на розгляд Національних зборів і закликала депутатів повністю сприяти цьому процесу.

Водночас амністія не поширюватиметься на осіб, засуджених за вбивства, наркоторгівлю, корупційні злочини та тяжкі порушення прав людини - це прямо передбачено Конституцією Венесуели.