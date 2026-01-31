Венесуэла объявляет масштабную амнистию: кого не выпустят из тюрем

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес представила проект закона о всеобщей амнистии, который охватывает период с 1999 года и до сегодняшнего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу исполняющей обязанности президента Венесуэлы.
По словам Родригес, будущий закон должен помочь "залечить раны", нанесенные годами политического противостояния, насилия и экстремизма, а также способствовать восстановлению справедливости и общественного мира в Венесуэле.
Она поручила Комиссии по судебной реформе и Программе за демократическое сосуществование и мир в кратчайшие сроки подать законопроект на рассмотрение Национального собрания и призвала депутатов полностью способствовать этому процессу.
В то же время амнистия не будет распространяться на лиц, осужденных за убийства, наркоторговлю, коррупционные преступления и тяжкие нарушения прав человека - это прямо предусмотрено Конституцией Венесуэлы.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Венесуэла освобождает своих политических заключенных ускоренными темпами, и в ближайшее время этот процесс еще ускорится.
СМИ со ссылкой на венесуэльскую правозащитную организацию Foro Penal писали о том, что за последние недели там освободили более ста политических заключенных на фоне давления со стороны США.
По состоянию на воскресенье, 19 января, из мест лишения свободы вышли по меньшей мере 104 человека. Они якобы были задержаны за участие в протестах.
В то же время исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявляла, что страна устала от вмешательства США, в частности в вопрос реформирования нефтяной отрасли и освобождения политических заключенных. По ее словам, внешнее давление только усложняет внутренние процессы.
Во время встречи с работниками нефтяной промышленности в штате Ансоатеги Родригес отметила, что будущее страны должны определять сами венесуэльцы. Она подчеркнула, что решения по ключевым сферам должны приниматься исключительно национальными политиками, без влияния извне.