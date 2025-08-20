Венесуела мобілізує ополчення через наміри США розмістити ВМС у Латинській Америці, - CNN

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про розміщення мільйонів ополченців по всій країні після того, як США збільшили чисельність військово-морських сил у водах Латинської Америки і країнах Карибського басейну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

США направлять атомний підводний човен до берегів Латинської Америки

16 липня США оголосили, що направляють понад 4000 морських піхотинців і моряків у води Латинської Америки і Карибського басейну в рамках посилених дій по боротьбі з наркокартелями. Про це повідомляв CNN.

Також Південному командуванню передадуть атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак, кілька есмінців і ракетний крейсер.

Один зі співрозмовників агентства наголосив, що таке нарощування військової потужності має демонстративний характер і спрямоване скоріше на те, щоб просто подати сигнал, а не справді бити по наркокартелях.

Венесуела мобілізує ополченців

Натомість президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізацію ополченців по всій країні, запевнивши, що "жодна імперія не торкнеться священної землі Венесуели".

"Цього тижня я запущу спеціальний план, що гарантує охоплення понад 4,5 мільйонів ополченців по всій території країни. Ополченці підготовлені, активовані і озброєні", - заявив Мадуро під час телевізійної зустрічі з губернаторами і мерами країни.

Уряд Венесуели відкинув звинувачення Вашингтона в незаконному обігу наркотиків, заявивши, що США вдаються до "погроз і наклепу".