Венесуэла мобилизует ополчение из-за намерений США разместить ВМС в Латинской Америке, - CNN

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о размещении миллионов ополченцев по всей стране после того, как США увеличили численность военно-морских сил в водах Латинской Америки и странах Карибского бассейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

США направят атомную подводную лодку к берегам Латинской Америки

16 июля США объявили, что направляют более 4000 морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках усиленных действий по борьбе с наркокартелями. Об этом сообщал CNN.

Также Южному командованию передадут атомную ударную подводную лодку, дополнительный разведывательный самолет, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что такое наращивание военной мощи носит демонстративный характер и направлено скорее на то, чтобы просто подать сигнал, а не действительно бить по наркокартелям.

Венесуэла мобилизует ополченцев

Зато президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации ополченцев по всей стране, заверив, что "ни одна империя не коснется священной земли Венесуэлы".

"На этой неделе я запущу специальный план, гарантирующий охват более 4,5 миллионов ополченцев по всей территории страны. Ополченцы подготовлены, активированы и вооружены", - заявил Мадуро во время телевизионной встречи с губернаторами и мэрами страны.

Правительство Венесуэлы отвергло обвинения Вашингтона в незаконном обороте наркотиков, заявив, что США прибегают к "угрозам и клевете".