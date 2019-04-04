Венесуэла не исключает прибытия из России новых военных миссий

Конкретные сроки пребывания российских военных в Венесуэле не установлены
Власти Венесуэлы, несмотря на требования Соединенных Штатов Америки о выводе российских военнослужащих из этой страны, не исключила прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, группа военных специалистов находится в рамках соглашений и контрактов по военно-техническому сотрудничеству между странами.
"Они там будут столько, сколько потребуется", - заявил замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль.
Хиль отметил, что конкретные сроки пребывания российских военных в Венесуэле не установлены.
"Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности", - пояснил венесуэльский дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. При этом он не исключил вооруженного вторжения в Венесуэлу, однако представители Белого дома ставят под сомнение серьезность этих слов.
Как писало РБК-Украина, Верховный суд Венесуэлы обратился к ассамблее с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.
Добавим, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экономического спасения Венесуэлы в случае провала режима Мадуро.