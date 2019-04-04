Венесуела не виключає прибуття з Росії нових військових місій

Влада Венесуели, незважаючи на вимоги Сполучених Штатів Америки про виведення російських військовослужбовців з цієї країни, не виключила прибуття з Росії нових військових місій в рамках існуючих домовленостей про співпрацю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами заступника глави Міністерства закордонних справ Венесуели Іван Хіль, група військових фахівців знаходиться у рамках угод і контрактів з військово-технічного співробітництва між країнами.

"Вони там будуть стільки, скільки буде потрібно", - заявив заступник голови МЗС Венесуели Іван Хіль.

Хіль відзначив, що конкретні терміни перебування російських військових у Венесуелі не встановлені.

"Напевно, прибудуть нові місії, але все це в рамках тих угод, які вже існують в сфері безпеки", - пояснив венесуельський дипломат.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "повинна забратися" з Венесуели. При цьому він не виключив збройного вторгнення до Венесуели, однак представники Білого дому ставлять під сумнів серйозність цих слів.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд Венесуели звернувся до асамблеї з проханням відкликати депутатську недоторканність Гуайдо. Суд також заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

Додамо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість економічного порятунку Венесуели в разі провалу режиму Мадуро.