Венедиктова заявила о нескольких уголовных делах в отношении нардепов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о нескольких уголовных производств в отношении народных депутатов. Она пообещала, что результаты этих дел будут.

Об этом она сказала в ходе своего выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

"В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам. И результаты мы увидим - мы или придем к процессуальным решениям либо не придем", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что покрывать никого не будет.

"Если есть состав преступления, то конкретный депутат будет привлечен к ответственности", - заверила генпрокурор.

Также Венедиктова заявила, что ее не удастся шантажировать в СМИ.

"Буквально на днях запущены областные прокуратуры, со многими с вами у меня были разговоры, что брат и сват - это не критерий назначения на прокурора. И многие знают, что меня не купишь, и шантажировать в СМИ - это тоже не проходило", - сказала экс парламентарий.

Напомним, ранее Венедиктова заявила, что не собирается уходить в отставку и не писала заблаговременно заявление по собственному желанию.

В материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" подчеркивалось, что глава СБУ Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а Венедиктова - министром юстиции.

В свою очередь действующий глава Минюста Денис Малюська отреагировал на этом, заявив, что не собирается в отставку.