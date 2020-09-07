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Малюська заявил, что не собирается уходить в отставку

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 17:22
Малюська заявил, что не собирается уходить в отставку
Фото: Денис Малюська (minjust gov ua)
Автор: РБК-Украина

Министр юстиции Украины Денис Малюська не собирается уходить в отставку. Таким образом он отреагировал на публикации о том, что его должность может занять нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом он написал в своем Facebook.

Малюська отметил, что его просят прокомментировать публикации о том, что он собрался в отставку.

"Нет, в отставку я пока не собираюсь", - подчеркнул он.

Отметим, ранее РБК-Украина в материале "Неудачные кадры: почему во власти снова заговорили о громких отставках" со ссылкой на источники в "Слуге народа" писало, что рассматривается вариант, при котором генеральный прокурор Ирина Венедиктова займет кресло министра юстиции вместо Дениса Малюськи.

Кроме того, по оценке одного из влиятельных представителей монобольшинства, работой Малюськи на посту министра юстиции не довольны около трети фракции "Слуга народа". В то же время, по данным РБК-Украина, у него есть и немалая "группа поддержки" внутри "Слуги народа".

Также ранее во фракции "Слуга народа" заявили, что больше всего вопросов у парламентариев возникает к работе министерств финансово-экономического блока.

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Новости Украины Политика отставкаМинистерство юстиции УкраиныДенис Малюська
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