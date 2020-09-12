Венедиктова не собирается в отставку с должности генпрокурора

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается уходить в отставку. По ее словам, она в отличие от других чиновников не писала заблаговременно заявление по собственному желанию.

Об этом она заявила в интервью, фрагмент которого был показан вчера эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером".

По ее словам, она не писала заявление на увольнение по собственному желанию при назначении на новую должность.

"Такого заявления не существует. Более того, я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", - отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что возглавила Офис генерального прокурора не чтобы "посидеть в креслах". И добавила, что Верховная рада всегда может собрать подписи, вызвать ее в парламент и проголосовать за увольнение, если будут такие намерения.

"Пока Верховная рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - добавила Венедиктова.

Фрагмент интервью на 02:01:18.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" писало, что глава СБУ Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а Ирина Венедиктова - министром юстиции.

Министр юстиции Денис Малюська отреагировал на этом, заявив, что не собирается в отставку.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

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В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

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Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

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Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

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Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

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