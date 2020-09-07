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Баканов может заменить Венедиктову на должности генпрокурора, - источник

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 08:45
Баканов может заменить Венедиктову на должности генпрокурора, - источник
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором. Нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может стать министром юстиции.

Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках".

Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа" из-за эксцентричного поведения министра, в частности.

"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - сказал один из источников РБК-Украина.

Хотя, по информации издания, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.

Напомним, в Раде объяснили, будет ли уволен глава СБУ Ивана Баканова при принятии закона о СБУ.

Отметим, что Верховная рада Украины рассмотрит новый законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в сентябре.

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Новости Украины Политика Иван БакановИрина Венедиктова
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