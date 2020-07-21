Венедиктова назначила и.о. руководителя департамента по "делам Майдана"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности главы департамента по "делам Майдана" Алексея Донского. До этого он занимал должность заместителя этого департамента.

Об этом сам Донский сообщил в комментарии "Громадскому".

Отметим, Донский на протяжении 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года в Киеве. Тогда убили 48 демонстрантов и ранили еще 80 человек. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела. Это сделали для того, чтобы поменять пятерых бывших бойцов "Беркута", которые обвинялись в убийствах протестующих.

В январе 2020 года Донский успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Напомним, 21 октября в ГПУ создали новый департамент по делам Майдана, в который будут входить три отдела. Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Отметим, на днях в Окружном административном суде Киева проходили обыски в рамках расследования дел Майдана.

Кроме этого сообщалось, что в начале прошлой недели в суд направили обвинения против двух черкасских судей по делам Майдана, которые незаконно ограничили свободу 17 участников черкасского Евромайдана.