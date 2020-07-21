Венедиктова призначила в.о. керівника департаменту у "справах Майдану"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова призначила виконувачем обов'язків голови департаменту у "справах Майдану" Олексія Донського. До цього він обіймав посаду заступника цього департаменту.

Про це сам Донський повідомив у коментарі "Громадському".

Зазначимо, Донський протягом 6 років є прокурором у справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року в Києві. Тоді вбили 48 демонстрантів і поранили ще 80 осіб. Наприкінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи. Це зробили для того, щоб змінити п'ятьох колишніх бійців "Беркуту", які звинувачувалися у вбивстві протестувальників.

У січні 2020 року Донський успішно пройшов співбесіду в Офісі генпрокурора і продовжив там працювати.

Нагадаємо, 21 жовтня у ГПУ створили новий департамент у справах Майдану, в який будуть входити три відділи. Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальне керівництво у процесах про злочини, скоєні під час Революції Гідності.

Зазначимо, днями в Окружному адміністративному суді Києва проходили обшуки в рамках розслідування справ Майдану.

Крім цього повідомлялося, що на початку минулого тижня до суду направили звинувачення проти двох черкаських суддів у справах Майдану, які незаконно обмежили свободу 17 учасників черкаського Євромайдану.