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В суд направили обвинение против двух судей по делам Майдана

Черкассы, Вторник 14 июля 2020 14:55
В суд направили обвинение против двух судей по делам Майдана
Фото: столкновения во время Революции Достоинства (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Судьи незаконно ограничили свободу 17 участников черкасского Евромайдана

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинения против двух бывших судей Сосновского районного суда Черкасс по делам Майдана. Их обвиняют в вынесении незаконных решений ограничивающих свободу 17 участников Революции Достоинства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Обвинения направлены по ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 и ч. 2 ст . 28 ст. 340 Уголовного кодекса Украины (постановление заведомо неправосудных постановлений, незаконные аресты, повлекшие тяжкие последствия и незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов).

В частности, речь идет о незаконном ограничении свободы для 17 участников черкасского Евромайдана, которые были задержаны 25-26 января 2014 года под стенами Черкасской облгосадминистрации.

"В дальнейшем решением обвиняемых, которые на тот момент работали судьями Сосновского райсуда Черкасс, задержанным гражданам было незаконно ограничена свобода. Так, 14 из них взяли под стражу, а в отношении 3 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в ГБР.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская государственная администрация утвердила список присяжных Святошинского райсуда Киева, что позволит разблокировать дело о расстрелах 48 участников Майдана.

Также сообщалось, что на начало июля ГБР расследовало 76 дел Майдана.

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