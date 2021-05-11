Венедиктова о бизнесе Медведчука в Крыму: убытки для Украины значительные

Бизнес народного депутат Виктора Медведчука в оккупированном Крыму, связанный с разработкой Черноморского шельфа, может нанести значительные убытки Украине. Но точный их размер должна установить экспертиза.

Об этом на брифинге заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что на сегодня об убытках говорить слишком рано.

"Экспертизу мы еще не делали по этому поводу. В принципе убытки значительные, но чтобы не быть голословными, давайте все-таки будем делать все в процессуальной плоскости и подождем", - отметила Венедиктова.

В то же время, по словам главы СБУ Ивана Баканова, компания Медведчука "Новые проекты" претендовала приблизительно на 2% полезных ископаемых всего Черноморского шельфа.

"То есть речь идет о миллиардах гривен", - добавил он.