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Венедіктова про бізнес Медведчука в Криму: збитки для України значні

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 19:01
Венедіктова про бізнес Медведчука в Криму: збитки для України значні Фото: генеральний прокурор Ірина Венедіктова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Бізнес народного депутат Віктора Медведчука в окупованому Криму, пов'язаний з розробкою Чорноморського шельфу, може завдати значних збитків Україні. Але точний їх розмір має встановити експертиза.

Про це на брифінгу заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона підкреслила, що на сьогодні про збитки говорити занадто рано.

"Експертизу ми ще не робили з цього приводу. В принципі збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все-таки будемо робити все в процесуальній площині і почекаємо", - зазначила Венедіктова.

У той же час, за словами голови СБУ Івана Баканова, компанія Медведчука "Нові проекти" претендувала приблизно на 2% корисних копалин всього Чорноморського шельфу.

"Тобто мова йде про мільярди гривень", - додав він.

Нагадаємо, за даними СБУ, Медведчук і Козак передали Росії інформацію про секретний військовий підрозділ України.

Також Баканов зазначив, що Медведчук перебуває в Україні, тому його шукають, щоб вручити підозру у державній зраді. А його соратник Тарас Козак, який також фігурує у кримінальній справі, на сьогодні перебуває за кордоном і не планує повертатися.

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