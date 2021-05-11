Венедіктова про бізнес Медведчука в Криму: збитки для України значні

Бізнес народного депутат Віктора Медведчука в окупованому Криму, пов'язаний з розробкою Чорноморського шельфу, може завдати значних збитків Україні. Але точний їх розмір має встановити експертиза.

Про це на брифінгу заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона підкреслила, що на сьогодні про збитки говорити занадто рано.

"Експертизу ми ще не робили з цього приводу. В принципі збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все-таки будемо робити все в процесуальній площині і почекаємо", - зазначила Венедіктова.

У той же час, за словами голови СБУ Івана Баканова, компанія Медведчука "Нові проекти" претендувала приблизно на 2% корисних копалин всього Чорноморського шельфу.

"Тобто мова йде про мільярди гривень", - додав він.