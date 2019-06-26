В Вене произошел взрыв в жилом доме

В четвертом округе Вены произошел мощный взрыв в жилом доме, разрушив при этом несколько этажей здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате утечки газа.

На место взрыва отправились экстренные службы.

Фото: место взрыва (twitter.com/elshamyamir)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 165 людей.

Кроме того, в Камбодже в результате обвала семиэтажного здания погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали. Обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажки занималась китайская компания. Во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Также в Италии в городе Рокка ди Папа, который находится близ Рима, произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва пострадали 9 человек. Взрыв также спровоцировал обвал фасада здания.