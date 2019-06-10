В Италии произошел взрыв в жилом доме

Фото: место происшествия (twitter.com/MediasetTgcom24)

Вероятной причиной взрыва стала утечка газа

В итальянском городе Рокка ди Папа, который находится недалеко от Рима, произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, в результате взрыва также пострадал мэр Рима Эмануэле Крестин. Крестин получил ожоги на лице и руках.

Отмечается, что вероятной причиной взрыва стала утечка газа, после того как рабочие случайно пробили газовую трубу.

В результате инцидента также произошел обвал фасада трехэтажного здания. Жителей района эвакуировали, а саму территорию перекрыли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Италии в результате давки, которая возникла в ночном клубе города Анкона, погибли 6 человек. Как сообщается, паника возникла из-за распыления перцового баллончика. Помещение было переполнено, так как на концерт пришло около 1 тыс. людей.

Кроме того, в коммуне Риете (Италия) произошел взрыв на автомобильной заправке, в результате чего пострадали 15 человек. Как сообщается, среди пострадавших семь пожарных, некоторые из них получили ожоги лица. Раненые направлены в больницу наземным транспортом, а также вертолетами.