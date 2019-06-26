У Відні стався вибух у житловому будинку

В четвертому окрузі Відня стався потужний вибух у житловому будинку, зруйнувавши при цьому кілька поверхів будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті витоку газу.

На місце вибуху вирушили екстрені служби.

Фото: місце вибуху (twitter.com/elshamyamir)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Казахстані у місті Арыси на складі військової частини стався вибух. В результаті події постраждали 165 людей.

Крім того, в Камбоджі в результаті обвалу семиповерхового будинку загинули 7 осіб, і ще кілька десятків людей постраждали. Обвал стався під час будівництва багатоповерхівки у прибережному місті Sihanoukville. Будівництвом багатоповерхівки займалася китайська компанія. Під час обвалення на будівельному майданчику знаходилися близько 50 співробітників.

Також в Італії у місті Рокка ді Папа, який знаходиться поблизу Риму, стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху постраждали 9 осіб. Вибух також спровокував обвал фасаду будівлі.