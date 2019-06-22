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В Камбодже произошел обвал многоэтажки, есть жертвы

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 15:46
В Камбодже произошел обвал многоэтажки, есть жертвы
Фото: обвал многоэтажки в Камбодже (AFP)

По меньшей мере 21 человек получил ранения

В Камбодже в результате обвала семиэтажного здания погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажки занималась китайская компания. Во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Отмечается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека, еще 21 - получили ранения. Другие рабочие, находившиеся на стройке, считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.

Кроме того, в связи с обвалом полиция задержала четыре человека, включая владельца недостроенного здания, руководителя строительной фирмы и подрядчика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии в городе Рокка ди Папа, который находится близ Рима, произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва пострадали 9 человек. Взрыв также спровоцировал обвал фасада здания.

РБК-Украина писало, что на юге Китая произошел обвал части моста Дунцзян. Вследствие обвала минимум 2 автомобиля упали в воду. Одного человека удалось спасти. Точное число жертв и пострадавших не сообщалось.

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