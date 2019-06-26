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Число погибших от взрывов в Казахстане возросло

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 08:44
Число погибших от взрывов в Казахстане возросло
Фото: взрывы в Казахстане (nur.kz)

В результате взрывов в Казахстане пострадали 165 людей

Число погибших в результате взрывов в Казахстане на складах в воинской части увеличилось до трех человек. Об этом сообщил в среду официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Nur.kz.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области страны, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы. В результате взрывов пострадали 165 людей.

По данным местных властей, после взрывов на улицах Арыси было собрано 70 неразорвавшихся снарядов, причем многие их них обнаружили в домах.

Ранее сообщалось о двух погибших и 31 пострадавшем. У пострадавших были диагностированы травмы легкой и средней тяжести. 

Отметим, что из-за взрывов в Казахстане была объявлена чрезвычайная ситуация. Жители покидали город, дороги на выезде из Арыси были переполнены. Власти заявили, что необходимо эвакуировать город. 24 июня в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. Жители покидали город, дороги на выезде из Арыси были переполнены.

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