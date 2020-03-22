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Вельможний повідомив, що його тест на коронавірус негативний

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 00:39
Вельможний повідомив, що його тест на коронавірус негативний
Фото: Сергій Вельможний (facebook.com/velmoza)

Буде проведено додаткове тестування

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний повідомив, що тест на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Вельможного.

Він підтвердив, що 21 березня з симптомами, схожими на вірус COVID-19 його госпіталізували разом із сином.

"Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - написав нардеп.

Нагадаємо, ввечері 21 березня стало відомо, що зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного.

Згодом повідомлялося, що Комітет охорони здоров’я по напрацюванню законопроекту по запобіганню Covid-19 у Верховній раді йде на карантин у зв'язку з тим, що Сергій Вельможний був присутній на робочих групах комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зараженого коронавірусом народного депутата Сергія Шахова госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві. Шахов розповів, що у нього виявили незначну пневмонію.

В Україні кількість випадків коронавірусу зросла до 47 У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 10
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