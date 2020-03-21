Коронавирус обнаружили у еще одного депутата Рады

Фото: Сергей Вельможный (.facebook.com/velmoza)

Коронавирусом заразился нардеп Вельможный

Еще один народный депутат заразился коронавирусом. Об этом сообщил нардеп Сергей Шахов на странице в Facebook.

По словам Шахова, заражение коронавирусом подтвердили в народного депутата из группы "Довіра" Сергея Вельможного.

Как сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале, 16 марта нардеп Вельможный находился на согласительном совете ВР вместе с главами всех фракций.

Опубликовано Сергеем Шаховым Суббота, 21 марта 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что зараженного коронавирусом народного депутата Сергея Шахова госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве. Шахов рассказал, что у него обнаружили незначительную пневмонию.

РБК-Украина писало, что первым народным депутатом, заразившимся коронавирусом, стал Сергей Шахов. Сначала больной коронавирусом нардеп находился в самоизоляции дома. Самоизолироваться также рекомендовали членам одного из комитетов Рады, которые могли контактировать с Шаховым.

Кроме того, были установлены полсотни людей, которые могли контактировать с заболевшим коронавирусом нардепом. Контактировать с Шаховым могли во время его встреч в парламенте и выступлений в эфирах нескольких телеканалов.