Комитет здравоохранения ВР уйдет на карантин из-за коронавируса у Вельможного

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Будет организована дистанционная работа комитета

Комитет здравоохранения по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19 в Верховной раде идет на карантин после выявление коронавируса у депутата Сергея Вельможного, который присутствовал на рабочих группах комитета. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Facebook нардепа Яны Зинкевич.

Она зазначилв, что в ближайшее время будет организовано дистанционную работу комитета.

"Сегодня стало известно о том, что заболел на коронавирус еще один наш коллега, который присутствовал на рабочих группах комитета здравоохранения по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19. С сегодняшнего дня я на 14-дневной самоизоляции. В ближайшее время будет организовано дистанционную работу комитета, ведь он сейчас один из важнейших", - написала Зинкевич.

Напомним, вечером 21 марта стало известно, что заражение коронавирусом подтвердили в народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что членам комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендуема самоизоляция сроком на 14 дней через контакт с инфицированным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым.