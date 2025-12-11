У Великому Новгороді загорівся завод внаслідок атаки невідомих дронів
У російському Великому Новгороді в ніч на 11 грудня спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Перед цим повідомлялось про атаку невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Як писав проукраїнський Telegram-канал Exilenova+, під удар потрапив завод ПАТ "Акрон". Його продукція частково має подвійне призначення: крім мінеральних добрив використовується у виробництві вибухових речовин.
За даними місцевих ресурсів, у районі підприємства пролунало щонайменше п'ять вибухів, після яких на заводі загорілися окремі виробничі об'єкти. У мережі публікували відео з моментами ударів та масштабною пожежею на території промзони.
Губернатор Новгородської області РФ Олександр Дронов підтвердив атаку невідомих дронів на регіон та заявив про роботу "системи ППО".
Зранку він повідомив, що над територією області було збито 19 безпілотників.
Атака на Москву
Як повідомлялось, у ніч на 11 грудня невідомі дрони атакували Москву. Через це низка аеропортів російскої столиці зупиняла роботу. По Московській області був оголошений "червоний" рівень небезпеки по безпілотниках. В аеропортах скасували 27 рейсів на виліт та стільки ж на приліт.
Згодом мер російської столиці Сергій Собянін почав звітувати про збиті невідомі безпілотники.
Удар по хімзаводу
Ще Сили оборони України у ніч на 4 грудня уразили в Ставропольському краї РФ підприємство, яке працює в складі російського військово-промислового комплексу. Мова йде про завод "Невинномиський Азот".
Зазначається, що цей завод є критично важливою складовою російського ВПК. Він виробляє понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, будучи одним з головних постачальників базових компонентів для виробництва вибухівки.