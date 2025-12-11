В Великом Новгороде загорелся завод в результате атаки неизвестных дронов

В российском Великом Новгороде в ночь на 11 декабря вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Перед этим сообщалось об атаке неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Как писал проукраинский Telegram-канал Exilenova+, под удар попал завод ПАО "Акрон". Его продукция частично имеет двойное назначение: помимо минеральных удобрений используется в производстве взрывчатых веществ.

По данным местных ресурсов, в районе предприятия прогремело не менее пяти взрывов, после которых на заводе загорелись отдельные производственные объекты. В сети публиковали видео с моментами ударов и масштабным пожаром на территории промзоны.

Губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку неизвестных дронов на регион и заявил о работе "системы ПВО".

Утром он сообщил, что над территорией области было сбито 19 беспилотников.