В Великом Новгороде загорелся завод в результате атаки неизвестных дронов
В российском Великом Новгороде в ночь на 11 декабря вспыхнул масштабный пожар на химическом предприятии. Перед этим сообщалось об атаке неизвестных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Как писал проукраинский Telegram-канал Exilenova+, под удар попал завод ПАО "Акрон". Его продукция частично имеет двойное назначение: помимо минеральных удобрений используется в производстве взрывчатых веществ.
По данным местных ресурсов, в районе предприятия прогремело не менее пяти взрывов, после которых на заводе загорелись отдельные производственные объекты. В сети публиковали видео с моментами ударов и масштабным пожаром на территории промзоны.
Губернатор Новгородской области РФ Александр Дронов подтвердил атаку неизвестных дронов на регион и заявил о работе "системы ПВО".
Утром он сообщил, что над территорией области было сбито 19 беспилотников.
Атака на Москву
Как сообщалось, в ночь на 11 декабря неизвестные дроны атаковали Москву. Из-за этого ряд аэропортов российской столицы останавливал работу. По Московской области был объявлен "красный" уровень опасности по беспилотникам. В аэропортах отменили 27 рейсов на вылет и столько же на прилет.
Впоследствии мэр российской столицы Сергей Собянин начал отчитываться о сбитых неизвестных беспилотниках.
Удар по химзаводу
Еще Силы обороны Украины в ночь на 4 декабря поразили в Ставропольском крае РФ предприятие, которое работает в составе российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о заводе "Невинномысский Азот".
Отмечается, что этот завод является критически важной составляющей российского ВПК. Он производит более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, являясь одним из главных поставщиков базовых компонентов для производства взрывчатки.