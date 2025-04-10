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Великодні свята з рідними. УЗ призначила додатковий поїзд на популярний маршрут

УЗ призначила додатковий поїзд в Одесу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси. Він курсуватиме у період великодніх свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли та як курсуватиме додатковий поїзд

В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 "Київ - Одеса - Київ" курсуватиме у період великодніх свят:

  • 18 квітня;
  • 21 квітня.

Це має допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до столиці).

Цей поїзд вирушатиме з Києва о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08.

У зворотному напрямку, з Одеси:

  • відправлення буде о 10:28;
  • прибуття до столиці - о 21:15.

Зазначається, що цей поїзд стане у пригоді не лише жителям столиці та Одеси, але й мешканцям:

  • Вінниці;
  • Жмеринки;
  • Подільська;
  • Роздільної;
  • Кодими;
  • Рудниці;
  • Вапнярки;
  • Козятина.

Саме на цих станціях передбачені зупинки додаткового поїзда.

"Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах", - підсумували у прес-службі компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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