Великодні свята з рідними. УЗ призначила додатковий поїзд на популярний маршрут

Коли та як курсуватиме додатковий поїзд

В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 "Київ - Одеса - Київ" курсуватиме у період великодніх свят:

18 квітня;

21 квітня.

Це має допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до столиці).

Цей поїзд вирушатиме з Києва о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08.

У зворотному напрямку, з Одеси:

відправлення буде о 10:28;

прибуття до столиці - о 21:15.

Зазначається, що цей поїзд стане у пригоді не лише жителям столиці та Одеси, але й мешканцям:

Вінниці;

Жмеринки;

Подільська;

Роздільної;

Кодими;

Рудниці;

Вапнярки;

Козятина.

Саме на цих станціях передбачені зупинки додаткового поїзда.

"Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах", - підсумували у прес-службі компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)