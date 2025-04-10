Великодні свята з рідними. УЗ призначила додатковий поїзд на популярний маршрут

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси. Він курсуватиме у період великодніх свят.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 "Київ - Одеса - Київ" курсуватиме у період великодніх свят:
Це має допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до столиці).
Цей поїзд вирушатиме з Києва о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08.
У зворотному напрямку, з Одеси:
Зазначається, що цей поїзд стане у пригоді не лише жителям столиці та Одеси, але й мешканцям:
Саме на цих станціях передбачені зупинки додаткового поїзда.
"Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах", - підсумували у прес-службі компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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