Пасхальные праздники с родными. УЗ назначила дополнительный поезд на популярный маршрут

Когда и как будет курсировать дополнительный поезд

В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 "Киев - Одесса - Киев" будет курсировать в период пасхальных праздников:

18 апреля;

21 апреля.

Это должно помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю (или в обратном направлении - в столицу).

Этот поезд будет отправляться из Киева в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08.

В обратном направлении, из Одессы:

отправление будет в 10:28;

прибытие в столицу - в 21:15.

Отмечается, что этот поезд пригодится не только жителям столицы и Одессы, но и жителям:

Винницы;

Жмеринки;

Подольска;

Раздельной;

Кодымы;

Рудницы;

Вапнярки;

Козятина.

Именно на этих станциях предусмотрены остановки дополнительного поезда.

"Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах", - подытожили в пресс-службе компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)