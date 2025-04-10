Пасхальные праздники с родными. УЗ назначила дополнительный поезд на популярный маршрут

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Одессу. Он будет курсировать в период пасхальных праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 "Киев - Одесса - Киев" будет курсировать в период пасхальных праздников:
Это должно помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю (или в обратном направлении - в столицу).
Этот поезд будет отправляться из Киева в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08.
В обратном направлении, из Одессы:
Отмечается, что этот поезд пригодится не только жителям столицы и Одессы, но и жителям:
Именно на этих станциях предусмотрены остановки дополнительного поезда.
"Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах", - подытожили в пресс-службе компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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