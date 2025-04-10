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Пасхальные праздники с родными. УЗ назначила дополнительный поезд на популярный маршрут

УЗ назначила дополнительный поезд в Одессу (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Одессу. Он будет курсировать в период пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Когда и как будет курсировать дополнительный поезд

В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный скорый фирменный поезд №265/266 "Киев - Одесса - Киев" будет курсировать в период пасхальных праздников:

  • 18 апреля;
  • 21 апреля.

Это должно помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю (или в обратном направлении - в столицу).

Этот поезд будет отправляться из Киева в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08.

В обратном направлении, из Одессы:

  • отправление будет в 10:28;
  • прибытие в столицу - в 21:15.

Отмечается, что этот поезд пригодится не только жителям столицы и Одессы, но и жителям:

  • Винницы;
  • Жмеринки;
  • Подольска;
  • Раздельной;
  • Кодымы;
  • Рудницы;
  • Вапнярки;
  • Козятина.

Именно на этих станциях предусмотрены остановки дополнительного поезда.

"Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в железнодорожных кассах", - подытожили в пресс-службе компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

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