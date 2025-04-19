У Києві та Київській області оголосили тривогу
Ввечері у Києві, 19 квітня, оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:12.
Водночас у Київській обласній військовій адміністрації поінформували, що в регіоні працюють сили ППО.
Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Київської області. Керівник ЦПД Андрій Коваленко теж про це писав.
"Ракетна небезпека, Київська область. В небі також присутній ворожий дрон", - йдеться у його Telegram-каналі.
Де оголосили тривогу
Станом на 17:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Києві, а також Київській та Донецькій областях.
Тривога після оголошення про "великоднє перемир'я"
Нагадаємо, близько 20 хвилин тому російський диктатор Володимир Путін оголосив про начебто "великоднє перемир'я", що передбачає призупинення всіх бойових дій уже відсьогодні, о 18:00. Однак триватиме воно буде 30 годин, до 21 квітня.
Майже одразу після заяви Путіна стало відомо про ракетну небезпеку для Київської області. Ще трохи пізніше, повітряну тривогу оголосили в Києві, про що ми писали вище.
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