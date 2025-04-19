У Києві та Київській області оголосили тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:12.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації поінформували, що в регіоні працюють сили ППО.

Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Київської області. Керівник ЦПД Андрій Коваленко теж про це писав.

"Ракетна небезпека, Київська область. В небі також присутній ворожий дрон", - йдеться у його Telegram-каналі.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Києві, а також Київській та Донецькій областях.