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Brexit может разжечь военизированный конфликт в Северной Ирландии

Новости » В мире     04.11.2019 - 16:48
Brexit может разжечь военизированный конфликт в Северной Ирландии
Иллюстративное фото (Jack Taylor/Getty Images)

Этнологический конфликт в Северной Ирландии был формально завершен в 1998 году

Brexit (выход Великобритании из состава Европейского союза) обладает потенциалом для разжигания военизированного насилия в Северной Ирландии. Об этом говорится в докладе Независимой комиссии по отчетности (IRC) для мониторинга военизированных групп в Северной Ирландии.

IRC была создана в 2015 году после повышения напряженности в Северной Ирландии. В состав комиссии входят четыре представителя, назначенные правительствами Великобритании, Ирландии и Северной Ирландии - Джон МакБерни, Моника МакВильямс, Тим О'Коннор и Митчелл Рейсс.

Отметим, этнологический конфликт в Северной Ирландии между протестантами и католиками формально длился с 1960-х годов и был завершен в 1998 году подписанием Белфастского соглашения.

Согласно отчету IRC, большие сложности возникли как из-за Brexit, так и почти трехлетнего отстранения от власти переданного, разделяющего власть правительства, которое стало началом мирного соглашения.

Полиция по обе стороны ирландской границы заявила, что предстоящий уход Великобритании из Европейского союза, который гарантировал беспрепятственную торговлю через границу, может привести к разжиганию насилия среди небольших националистических и профсоюзных группировок, которые продолжают действовать.

В докладе говорится, что три человека были убиты и 81 ранены в результате нападений, связанных с военизированными группировками, за последние 12 месяцев до сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 октября на границе в Северной Ирландии прошел митинг по поводу Brexit. Демонстранты требовали от политиков, чтобы те защищали мир, который, по их мнению, оказался под угрозой.

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