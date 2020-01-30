ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit

Новости » В мире     30.01.2020 - 15:00
Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Совет ЕС утвердил сделку о выходе Британии в письменном виде

Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", - сообщили в ЕС.

После Brexit начнется переходной период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течении переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.

Напомним, 29 января Европарламент ратифицировал сделку по Brexit. За решение о выходе Британии из ЕС проголосовали 621 евродепутат.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания и Европейский союз 3 марта приступят к обсуждению новой торговой сделки после Brexit. Стороны планируют завершить торговое соглашение до 31 декабря, когда закончится переходный период после Brexit. При этом в ЕС считают такие планы слишком амбициозными, тогда как Великобритания отказывается продлевать срок переходного периода.

Украина ввела временный безвиз для граждан Великобритании ПАСЕ приняла новую санкционную процедуру для стран-нарушителей
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь