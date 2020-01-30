Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit

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Совет ЕС утвердил сделку о выходе Британии в письменном виде

Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", - сообщили в ЕС.

После Brexit начнется переходной период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течении переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.

Напомним, 29 января Европарламент ратифицировал сделку по Brexit. За решение о выходе Британии из ЕС проголосовали 621 евродепутат.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания и Европейский союз 3 марта приступят к обсуждению новой торговой сделки после Brexit. Стороны планируют завершить торговое соглашение до 31 декабря, когда закончится переходный период после Brexit. При этом в ЕС считают такие планы слишком амбициозными, тогда как Великобритания отказывается продлевать срок переходного периода.