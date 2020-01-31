Великобритания выходит из ЕС: главное

В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 Великобритания прекратит быть членом ЕС. Соглашение по Brexit было утверждено правительством страны и ратифицировано Европарламентом спустя 3,5 года после референдума. Главное о выходе Великобритании из Евросоюза - в материале РБК-Украина.

Стороны утвердили условия по Brexit

30 января в Европарламенте официально утвердили сделку о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение по Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статус закона.

Таким образом, затянувшийся с 2017 года политический процесс выхода Великобритании из Евросоюза завершился. Соглашение по Brexit вступает в силу в полночь 1 февраля по центральноевропейскому времени.

Фото: Подписанное соглашение о Brexit (twitter.com/vonderleyen)

Что произойдет после Brexit

До 31 декабря 2020 года на территории Великобритании продолжит действовать законодательство Евросоюза, однако страна уже не будет представлена в институтах ЕС. В течении переходного периода стороны должны определиться с дальнейшим режимом сотрудничества, в частности, в сферах экономики и торговых отношений.

Правительство Великобритании до конца года планирует заключить новое торговое соглашение с ЕС. Британская сторона будет настаивать на нулевых тарифах и квотах.

По словам Бориса Джонсона, данная сделка позволит не проводить проверку при ввозе товаров из Великобритании в Северную Ирландию, что даст возможность избежать жесткой границы между странами. Переговоры с Евросоюзом начнутся уже 3 марта.

Отсрочки Brexit

Выход Британии из ЕС должен был состояться в марте 2019 года. Однако дата Брексита несколько раз переносилась из-за внутренних политических разногласий в парламенте Соединенного Королевства.

Так, представители Лейбористской партии выступали за сохранение таможенного соглашения с Евросоюзом. В Консервативной партии считали неприемлемыми выплаты по финансовым обязательствам Великобритании перед ЕС. Также консерваторы выступали против установления таможенных правил на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

На фоне политического кризиса премьер-министр Тереза Мэй в мае 2019 года ушла в отставку, не получив достаточно голосов в поддержку своего варианта соглашения по Brexit. В Евросоюзе согласились на очередную отсрочку до 31 октября 2019.

План Джонсона по Брекситу

После отставки Мэй главой правительства стал Борис Джонсон. Новый премьер-министр предложил проект по отказу от пограничного и таможенного контроля на границе входящей в состав Великобритании Северной Ирландии и Республики Ирландия, которая является членом ЕС.

На время переходного этапа в Северной Ирландии должны частично соблюдаться и торговые нормы Евросоюза, и британские таможенные правила.

Однако в парламенте Великобритании отказались окончательно утвердить пакет предложений Джонсона. В связи с этим премьеру пришлось просить Европарламент еще об одном переносе даты Брексита. В ЕС сдвинули дедлайн до 31 января 2020, назвав эту отсрочку последней.

12 декабря 2019 в Соединенном Королевстве состоялись досрочные парламентские выборы. Во время предвыборной кампании Джонсон пообещал “довести Brexit до конца” и вернуть Соединенному Королевству контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой. По итогам голосования, большинство получила Консервативная партия во главе с действующим премьер-министром.

Уже 20 декабря 2019 года переизбранный британский парламент окончательно одобрил сделку по Брекситу, а 24 января 2020 ее подписал Джонсон. Премьер заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

Референдум Brexit 2016

23 июня 2016 года 51,9% британцев проголосовали за выход из Евросоюза на консультативном референдуме. Между сторонниками и противниками членства Великобритании в ЕС разрыв оказался минимальным, в голосовании приняло участие 72,2% граждан.

Одной из причин недовольства британцев было несогласие с суммой бюджетных взносов за членство в ЕС - одной из самых высоких среди стран Евросоюза. Проведению Brexit также способствовала ситуация с мигрантами, т.к. действующая система соцзащиты в Великобритании оказалась очень привлекательной для беженцев.

Brexit вызвал неоднозначую реакцию мировой общественности. Правящая Консервативная партия официально выступала против выхода из Евросоюза. Поэтому после оглашения результатов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Его на посту сменила Тереза Мэй. 29 мая 2017 года правительство Великобритании начало процедуру выхода из ЕС.