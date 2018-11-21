Великобритания увеличит военную поддержку Украины

Фото: корабль ВМС Великобритании Echo (NATO TV)

Лондон разместит в Украине корабль королевских ВМС

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в среду, 21 ноября объявит о намерении Великобритании разместить в Украине дополнительные войска и направить многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Согласно информации издания, экипаж корабля будет состоять из 72 военных. Британские военные будут проводить тренировки украинских подразделений морских пехотинцев.

"В то время, когда Украина оказалась перед лицом российской агрессии, она найдет стойкого союзника в Соединенном Королевстве. Сотрудничая путем подготовки учебных программ и военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту нашей свободы и демократии", - говорится в заявлении министра.

Напомним, 20 ноября Великобритания присоединилась к призывам в РФ прекратить задерживать движение или препятствовать доступу судов в Азовское море.

В Британии считают, что попытки России препятствовать прохождению судов, следующих в украинские порты в Азовском море, дестабилизируют экономику в регионе.

Напомним, ранее Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма. Соответствующая поправка была внесена в резолюцию Конгресса, принятую в поддержку Украины.