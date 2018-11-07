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Конгресс Европейской народной партии отметил непризнание российской аннексии Крыма

Новости » Политика    07.11.2018 - 19:14
Фото: заседание (скрин видео)
Фото: заседание (скрин видео)

Резолюция ЕНП в поддержку Украины принята с поправкой о непризнании аннексии

Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма. Соответствующая поправка была внесена в резолюцию Конгресса, принятую в поддержку Украины, заявил вице-президент ЕНП в Совете Европы Георгий Логвинский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook нардепа.

"Только что резолюция ЕНП (Европейской народной партии, - ред.) в поддержку Украины принята с поправкой о непризнании аннексии Крыма. Поздравляю! Мы должны делать так, чтобы любая площадка становилась трамплином для возврата контроля над нашей территорией. Пока мы боремся за Крым он остается украинским", - написал он.

Конгресс Европейской народной партии отметил непризнание российской аннексии Крыма

 

 

Опубліковано Георгієм Логвинским Середа, 7 листопад 2018 р.

Отметим, представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер ранее заявил, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.

Напомним, Госдепартамент США готовит новые санкции против России, поскольку не может убедиться в том, что Россия придерживается международного законодательства о химическом оружии после отравления в Солсбери (Великобритания).

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