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Великобританія збільшить військову підтримку України

Новини » Політика    21.11.2018 - 11:07
Великобританія збільшить військову підтримку України
Фото: корабель ВМС Великобританії Echo (NATO TV)

Лондон розмістить в Україні корабель королівських ВМС

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон у середу, 21 листопада оголосить про намір Великої Британії розмістити в Україні додаткові війська і направити багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великобританії Echo. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Згідно з інформацією видання, екіпаж корабля буде складатися з 72 військових. Британські військові будуть проводити тренування українських підрозділів морських піхотинців.

"В той час, коли Україна опинилася перед лицем російської агресії, вона знайде стійкого союзника в Сполученому Королівстві. Співпрацюючи шляхом підготовки навчальних програм і військових навчань, ми допомагаємо Україні встати на захист нашої свободи і демократії", - йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, 20 листопада Великобританія приєдналася до закликів в РФ припинити затримувати рух або перешкоджати доступу судів в Азовське море.

У Британії вважають, що спроби Росії перешкоджати проходженню суден, що прямують в українські порти в Азовському морі, дестабілізують економіку в регіоні.

Нагадаємо, раніше Конгрес Європейської народної партії в Гельсінкі повідомив про невизнання російської анексії Криму. Відповідна поправка була включена в резолюцію Конгресу, прийняту в підтримку України.

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