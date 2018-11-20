Британия призвала РФ открыть доступ судов к портам Украины

Фото: Азовское море (facebookcom/prm)

Великобритания присоединилась к призывам к РФ прекратить препятствовать доступу судов в Азовское море

Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать движение или препятствовать доступу судов в Азовское море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства.

Сообщается, что после встречи Совета министров иностранных дел Европейского союза Великобритания присоединилась к призывам к РФ прекратить задерживать движение или препятствовать доступу судов в Азовское море.

В Британии считают, что продолжающиеся попытки России препятствовать прохождению судов, направляющихся к украинским портам в Азовском море, дестабилизируют экономику в регионе.

По словам представителя Министерства иностранных дел Великобритании, Россия и ее органы безопасности продолжают подрывать украинское и международное судоходство в направлении украинских портов в Азовском море.

В Британии также обеспокоены усилением российского военного присутствия в акватории Азовского моря. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод.

Напомним, ранее Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма. Соответствующая поправка была внесена в резолюцию Конгресса, принятую в поддержку Украины.