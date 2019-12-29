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Великобритания призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных

Новости » Политика     29.12.2019 - 19:56
Великобритания призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных
Фото: Мелинда Симмонс (gov.uk/government)

Посольство Великобритании приветствует сегодняшний обмен пленными

Посольство Великобритании приветствует обмен пленными, который состоялся между Украиной и ОРДЛО. Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter.

Посол призвала Россию освободить всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, находящихся в ОРДЛО. Президенту Зеленскому пришлось принимать трудные решения для выполнения условий соглашения, достигнутого на саммите Н4 и возвращения их домой. Теперь Россия должна освободить всех украинских политзаключенных в РФ и Крыма", - написала она.

Напомним, Франция и Германия приветствуют обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками".

Также Соединенные Штаты приветствовали возвращение уволенных в рамках обмена пленными из подконтрольного России Донбасса. Как отмечается, США стоит на стороне многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму.

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