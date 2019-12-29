Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Фото: Макрон и Меркель (bundesregierung.de)

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель приветствуют сегодняшнее освобождение пленных

Франция и Германия приветствуют обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и так называемыми Луганской и Донецкой "народными республиками". Об сообщила в воскресенье заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины", - сообщила она.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и Ангела Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся обмену пленными на Донбассе. Предварительно, формула обмена пленными составила "123 на 76". Домой возвращаются 12 украинских военных, которые годами были в плену боевиков.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".