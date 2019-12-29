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Великобританія закликає РФ звільнити всіх українських політв'язнів

Новини » Політика     29.12.2019 - 19:56
Великобританія закликає РФ звільнити всіх українських політв'язнів
Фото: Мелінда Сіммонс (gov.uk/government)

Посольство Великобританії вітає сьогоднішній обмін полоненими

Посольство Великобританії вітає обмін полоненими, який відбувся між Україною і ОРДЛО. Про це посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс написала в Twitter.

Посол закликала Росію звільнити всіх українських політв'язнів в РФ і окупованому Криму.

"Я вітаю довгоочікуване повернення українців, які перебувають в ОРДЛО. Президенту Зеленському довелося приймати важкі рішення для виконання умов угоди, досягнутої на саміті Н4 і повернення їх додому. Тепер Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів в РФ і Криму", - написала вона.

Нагадаємо, Франція і Німеччина вітають обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною і так званими Луганській і Донецькій "народними республіками".

Також Сполучені Штати вітали повернення звільнених в рамках обміну полоненими з підконтрольного Росії Донбасу. Як зазначається, США стоїть на боці багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму.

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