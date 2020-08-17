Великобритания не признает результаты выборов в Беларуси

Правительство Великобритании не признает результаты выборов в Беларуси, которые выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Они призывают к независимому расследованию через ОБСЕ относительно нарушений на выборах, а также репрессий протестующих.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

"Мир наблюдал с ужасом за насилием, которое власти Беларуси применяли для подавления мирных протестов, что начались за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не признает их результаты", - сообщил Рааб.

Также министр добавил, что Британия будет сотрудничать с международными партнерами для введения санкций против ответственных за применение насилия против протестующих и привлечения белорусских властей к ответственности.

Напомним, 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты, которые охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах вновь одержал Лукашенко.

Добавим, действующий президент Беларуси готов поделиться президентскими полномочиями при нескольких условиях.

Кроме того, в Евросоюзе поддерживают требования протестующих в Беларуси.